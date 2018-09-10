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Trabzonspor'da Burak sevinci

Trabzonspor, Süper Lig'in 5’inci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün saat 17.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 20:38
Trabzonspor'da Burak sevinci

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas varyasyonları yapıldı, daha sonra ayak tenisi oynandı. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Vahid Amiri, Majid Hosseini, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Esteban Alvarado, Juraj Kucka ile Yusuf Yazıcı katılmadı. Jose Sosa, Zargo Toure ve Kamil AHmet Çörekçi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

BURAK YILMAZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada Trabzonspor'da bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan ve alacakları nedeniyle bordo-mavili kulübü Türkiye Futbol Federasyon'una şikayet etmesi üzerine kulüp tarafından her hangi bir yaptırımım uygulanıp uygulanmayacağı merak edilen forvet oyuncusu Burak Yılmaz, bugün takımla birlikte çalışmalara dahil oldu.

KARAMAN İLE HACISALİHOĞLU'NDAN AYAKÜSTÜ SOHBET

Trabzonspor'un akşam antrenmanını izlemeye gelen bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile de özel görüştü. İlk olarak birbirlerine sarılan ve neşeli oldukları gözlenen ikili, yaklaşık 15 dakikada kadar saha kenarında özel görüşme gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

KALAFATOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Trabzonspor Kulübü, maddi desteklerinden dolayı eski Başkan Yardımcıları Sayın Engin Kalafatoğlu'na teşekkür etti. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Trabzonspor Camiası, 2010-2011 sezonunda yapılan şike ve teşvikle mağdur edilmiştir. Camiamız; adalet, ülke sporu ve insanı için mücadelesini sürdürmektedir. Bu bağlamda haklarımızı geri almak üzere başlattığımız mücadele İsviçre’de bulunan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde devam etmektedir. Bu süreçte haklarımızın etkin bir şekilde savunulabilmesi amacıyla eski Başkan Yardımcımız Sayın Engin Kalafatoğlu, kulübümüze maddi destek vermektedir. Sayın Kalafatoğlu’na bu örnek davranışından dolayı, kulübümüz ve camiamız adına teşekkür ederiz" denildi.

FORMA KOLU İÇİN SPONSOR

Trabzonspor, forma kol sponsorluğu için Intercity firmasıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmanın her iki tarafa da şans ve başarı getirmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 20:38
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