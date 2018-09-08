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Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu'ndan bayrak sitemi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Şenol Güneş Kompleksinde oynanan Türkiye - Rusya maçında tribünlerde bayrakların yere düşmesinin rüzgar sonucu olduğunu belirtti, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 17:29
Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu'ndan bayrak sitemi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Sosyal medyada dün geceden beri paylaşılarak şehrimiz ve taraftarımız üzerinde olumsuz bir algı yaratılmaya çalışılan fotoğrafa şöyle bir dikkatlice bakalım; Koltuk üzerlerinde ve yerde bayrak ve federasyonun dağıttığı paketlerin haricinde tek bir çöp parçası dahi yok. Yani fotoğrafın maç öncesi çekildiği apaçık ortadayken, rüzgarın suçunu taraftarımızın üstüne yükleyerek olumsuz bir algı yaratma çabalarının hangi prematüre beyinlilerin ürünü olduğunu anlamak çok da zor değil. Bu düşünce içerisinde olan zavallılar şunu iyi bilsinler ki; bir toplumun en güçlü olduğu yerden kalleşçe vurmaya çalışmak, yapılabilecek en aptalca hatadır" ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 17:29
  1. Trabzonspor
  2. Trabzonspor Başkanı
  3. Ahmet Ağaoğlu
  4. Bayrak sitemi
  5. Türk Bayrağı açıklaması

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