Trabzonspor'da altyapı oyuncularına genç üye kartı





TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Önümüzdeki 3-5 yıl içinde yeni Yusufları ve Abdülkadirleri Türk ve dünya futboluna armağan etmek istiyoruz." dedi.

Başkan Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut'un katılımıyla, Trabzonspor ile 1461 Trabzon 12, 13 ve 14 yaş altı takımlarının oyuncularına kulübün genç üye kartları düzenlenen törenle teslim edildi.

Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Konferans Salonu'nda düzenlenen ve ASKF Trabzon Şubesi Başkanı Cahit Erdem, yönetim kurulu üyeleri ve sporcuların ailelerinin de katıldığı organizasyonda ilk olarak altyapı faaliyetleri anlatılan kısa film izlendi.





- "A takım oyuncuları asil üye olacak"





Daha sonra kürsüye gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu organizasyonun altyapıya yatırım ve altyapı dinamiklerini hayata geçirme programlarının bir parçası olduğunu belirterek, "İleride 18 yaş altı diğer takımlarımızın oyuncularına da genç üye kartlarını teslim edeceğiz. Ardından da 21 yaş altı ve A takımımızda forma giyen oyuncularımızın asil üyeliklerini gerçekleştireceğiz. Sporcular kulübün bir parçası ve değeridir." dedi.

Kulübün son 7-8 ay içinde ülkede farklı gözle bakılan bir kulüp haline geldiğini vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Kulübümüz bu hale geldiyse Trabzonspor ruhuyla mücadele eden yabancı oyuncularımız ve altyapıdan çıkan futbolcularımız sayesinde oldu. Galatasaray maçını kaybettik ama ülkemizde insanlar üç hafta bizi konuştu. Bizler en başında altyapımızda yetiştirdiğimiz gençlere güvenerek yönetime talip olduk. Bu dinamiği harekete geçirdiğimizde Trabzonspor'un çok başarılı olacağına olan inancımızla yola çıktık. Gelinen noktada 5-6 oyuncumuz A takımımızda forma giyiyor. Kadro maliyetimiz üçte bire indi ve puan sıralamasında ilk dört takım arasında yer alıyoruz. Har vurup harman savurmak yerine kendi çocuğumuza inandığımızda başarıya ulaşmak kolay."

Ağaoğlu, "Geçmişte İstanbul takımlarını taklit ederek başarı elde etmedik." diyerek, "Şehrine bağlı çocuklarımızla başardık. Göreve ilk geldiğimizde 21 yaş altı takımımızın antrenmanını ziyaret etmiştik. O ziyarette sporculara 'Yarın A takımımızın formasını giyecek gibi çalışın' demiştik. Bir de düşünün ki bundan iki yıl önce bir Alanyaspor maçı oynadık. Kadroda sekiz yabancı ve üç Türk oyuncu vardı ama hiç Trabzonlu yoktu. Bu benim içimde yaradır. Bu durumdaki bir kadroya bakan altyapı oyuncusu orada kendine yer olmadığını düşünür. O kadro altyapı oyuncusuna bu mesajı verir. Biz bunu değiştirdik." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların her zaman çalışmasını gerektiğini aktaran Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın en yetenekli oyuncusu olabilirsiniz ama çok çalışmazsanız bir hiçsiniz. Başarılı oyunculara baktığınızda yeteneklerinin yanı sıra çok çalışmalarıyla da ön plana çıkarlar. Çok çalışmazsanız aldığınız eğitime rağmen sıradan bir insan olursunuz. Herkes bir çalışıyorsa siz iki üç çalışacaksınız. Eksik yönlerinizi gidermek için çaba sarf edin. Gerekirse antrenman sonrası da çalışıp o açığı kapatın. İşte o zaman kardeşlerinizle fitilini ateşlediğimiz, kendi tarlasından gelen futbolcularla Türk futboluna damga vuran ve bunu yıllarca sürdürebilecek Trabzonspor'u vücuda getirebiliriz. Yönetim olarak asla taviz vermeyeceğimiz bizim Trabzon felsefemiz ana hatlarıyla bu."

Ağaoğlu, sporcu velilerinden destek isteyerek, "Önümüzdeki 3-5 yıl içinde yeni Yusufları ve Abdülkadirleri Türk ve dünya futboluna armağan etmek istiyoruz. İnşallah Allah bize önümüzdeki yıllarda bu tip bir organizasyonu yaparken yanımızda A takımda takımda oynayan, 15-20 altyapıdan çıkan oyuncunun bulunmasını nasip eder." şeklinde konuştu.

Organizasyon oyunculara genç üye kartlarının teslim edilmesiyle son buldu.