Trabzonspor'ayeni bir yıldız daha: Abdulkadir Parmak

Süper Lig'de altyapıdan yetişen genç oyuncularıyla dikkati çeken Trabzonspor'da, gollerde Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün takıma yaptığı katkının ardından Abdulkadir Parmak da ön plana çıktı.

Bordo-mavili takımın dün deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Göztepe karşılaşmasında attığı golle galibiyette önemli rol oynayan Abdulkadir Parmak, bu sezon ligde 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 4 olmak üzere 14 resmi maçta 6 gol atmayı başardı.

Bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, ayrıca bu sezon Trabzonspor 21 Yaş Altı Takımı'nda da forma giydiği 2 maçta 3 gol attı.

- Gençlerin en golcüsü oldu

Sezon başında kiralık forma giydiği Adana Demirspor'dan dönen Abdulkadir Parmak, takımda genç oyuncular içerisinde de bu sezon skora en fazla katkı sağlayan isim oldu.

Abdulkadir Parmak, ligde 1-1 biten Demir Grup Sivasspor maçında ve 3-1'lik Göztepe galibiyetinde birer gol atarak takımına zor günler geçirdiği ligin ikinci yarısında katkı sağladı.

Genç oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Sivas Belediyespor ile 2-2 biten deplasmandaki ilk maçta ve 5-0 galibiyetle sona eren rövanş maçında birer gol attı. Orta alan oyuncusu, son 16 turunda da Balıkesirspor Baltok ile oynanan ve 3-1 kazanılan karşılaşmada da 2 gol kaydederek kupada yola devam edilmesinde önemli rol oynadı.

Gençler içerisinde Yusuf Yazıcı, bu sezon 23 resmi maçta 1 gol, Abdülkadir Ömür de 24 resmi maçta 2 gol kaydetti.

- Yusuf Yazıcı'dan Süper Lig'de 77 maçta 17 gol

Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen ve Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Yusuf Yazıcı, genç futbolcular arasında en çok süre alan oyuncu oldu.

A Milli Takım'a kadar yükselen, bordo-mavili takımda kaptanlık görevine de getirilen genç oyuncu, toplam 77 lig maçında forma giyerken, rakip fileleri de 17 kez havalandırdı.

Yusuf Yazıcı, kupa maçlarıyla birlikte 89 resmi maçta 19 gol kaydetti.

Bordo-mavili oyuncu, bu sezon tek golünü ligde Medipol Başakşehir ile oynanılan karşılaşmada kaydetti.

- Abdülkadir Ömür'den ligde 52 maçta 5 gol

UEFA tarafından, "Türk Messi", "Yeni Hagi" ifadeleriyle tanıtılıp geleceğin yıldız adayları arasında gösterildikten sonra, 2015-2016 sezonunda 16 yaşındayken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçıyla A takım formasını giymeye başlayan Abdülkadir Ömür, ligde şimdiye kadar 52 müsabakada yer alırken, 5 gol kaydetti ve performansıyla göz doldurdu.

Genç futbolcu, kupa maçlarıyla birlikte 63 resmi maçta rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Abdülkadir Ömür, bu sezon ligde bordo-mavili takımın 4-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçında 2 gol attı.

Ayrıca, Trabzonspor altyapısından yetişen oyuncular, çok sayıda asistle de gol yollarında takımlarına katkı sağladı.