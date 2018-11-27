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Trabzonspor'a sevindiren haber! Borçlar yavaş yavaş eriyor

Fenerbahçe galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor'da net borcun kurdaki düşüş nedeniyle yaklaşık 100 milyon lira azaldığı açıklandı.

27 Kasım 2018 Salı 19:08
Trabzonspor'a sevindiren haber! Borçlar yavaş yavaş eriyor

Trabzonspor Denetleme Kurulu, kulübün net borcunun kurdaki düşüş nedeniyle yaklaşık 100 milyon TL azaldığını açıkladı. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 6 ay önceki Olağanüstü Genel Kurul öncesi yaptıkları basın toplantısında 'Deniz bitti, Trabzonspor'un ekonomisi S.O.S. veriyor' başlıklarıyla kullandıkları sözlerin ve iradenin arkasında olduklarını söyledi. Kulübün durumunun 6 ay önceki durumdan iki kat daha tehlikeli olduğunu kaydeden Ören, bununla beraber Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulunun işlerinin daha çok zorlaştığını, kurtuluş reçetesinin ise öze dönüş olduğunu kaydetti.

Devam eden dosya sayısı:150

Trabzonspor kulübü ve bağlı şirketlerin devam eden hukuki dava dosya sayısının 150 olduğunu da açıklayan Keskin, açıklamalarını şöyle sürdürdü. "Bunlardan hukuk dava dosyaları 49, FIFA ve CAS dosyaları 7, TFF UCK dosyaları 10, alacaklı icra rakip dosyaları 10, borçlu icra takip dosyaları 74 olmak üzere toplam 150 dosya sayısı 150'dir."

16 oyucunun sözleşmesi euro üzerinden

Gelir ve gider belgelerinin tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak yasal defterlere kayıt edildiğini ve mali tabloların oluşturulduğunu kaydeden Keskin, şöyle devam etti. "1 Nisan 2018-31 Ekim 2018 tarihleri arasında dernek ve bağlı şirketlerin gelirleri 186 milyon, 490 bin 763 TL, kullanılan kredi ve yönetici katkısı 113 milyon 83 bin 240 TL olmak üzere toplam 299 milyon 674 bin 3 TL. Toplam giderleri 298 milyon 129 bin 753 TL olduğu tespit edilmiştir. Profesyonel futbolcularla döviz (Euro) cinsinden yapılan sözleşme sayısı 16 olup 2018/19 futbol sezonu içerisinde toplam maliyet bedelleri 22 milyon 711 bin 750 Euro(136 milyon 270 bin TL) tutmaktadır. Diğer 12 oyuncunun sözleşme maliyeti ise 14 milyon 810 bin TL'dir."

Net borç 987 milyon 698 bin 806 TL

31 Ekim 2018 tarihi itibariyle kısa ve uzun vadeli borçlarını açıklayan Keskin, şu bilgileri verdi. "31 Ekim 2018 tarihi itibariyle kısa vadeli borçlar toplamı 659 milyon 398 bin 121 TL, uzun vadeli borçlar toplamı 586 milyon 882 bin 258 TL, borçlar toplamı ise 1 milyar 246 milyon 380 bin 258 TL. Kısa vadeli mevcutlar 258 milyon 681 bin 573 TL, net borç toplamı 987 milyon 698 bin 806 TL'dir."

Kur düştü, borç azaldı

Kurdaki düşüş nedeniyle Trabzonspor'un borcunu azalttığını da belirten Mahmut Ören, "31 Ağustos itibariyle olan hesap dönemini Divan toplantısında açıkladığımızda borç 1 milyar 76 milyon TL'ydi. Buradan 987 milyona geriledi. Bunun yaklaşık 85 milyon TL'si kur farkından. Kalan fark ise gelir girdilerinden. Yaklaşık 100 milyon TL'lik bir düşüş sağlandı. Bu da kur düştükçe borç azalıyor, yükseldikçe borç artıyor demek oluyor" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 19:08
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Ahmet Ağaoğlu

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