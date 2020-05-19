Trabzonspor'a Norveçli sağ bek Omar Elabdellaou

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da tüm camia şampiyonluğa odaklanırken, yönetim kanadı transfer çalışmalarını da aksatmıyor. Karadeniz temsilcisinde iç transfer görüşmeleri Jose Sosa ve Filip Novak üzerinden sürerken, bu iki isimle yakın zamanda yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Fakat Sosa ve Novak gibi kontratı sona eren bir diğer yıldız Joao Pereira'ya ise şu ana kadar bir teklif götürülmedi.

36 yaşına gelen Portekizli futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor, bu bölgeyi sadece 20'lik Serkan Asan'a teslim etmeyi düşünmüyor. Bu bölgeye tecrübeli bir ismi transfer etmek isteyen Trabzonspor için Yunan basınından ilginç bir iddia geldi.

Yeni sağ bek Yunanistan'dan

Yunan basınının haberine göre bordo-mavili ekip, ismi Galatasaray'la da anılan Olympiakos'un sağ beki Omar Elabdellaoui'ye kanca attı. 28 yaşındaki oyuncunun Yunan temsilcisiyle maaş konusunda anlaşamadığı ve yeni sözleşme yapmayacağı aktarıldı.

Omar Elabdellaoui, Olympiakos'ta teknik direktör Pedro Martins'in vazgeçilmezleri arasında. 28 yaşındaki Norveçli futbolcu bu sezon tam 38 karşılaşmada forma giydi. Bu maçların 37'sinde ilk 11'de başladı. Sadece 1 kez kenara alındı. 1 defa da kırmızı kart gördüğü için oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Omar bu sezon Olympiakos'un Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Başakşehir'i elediği 2 mücadelede de forma giymişti.Trabzonspor da bonservis bedeli bulunmayan oyuncuyla ön görüşme yaparak sezon sonu için anlaşacağı belirtildi. Omar Elabdellaoui'nin sezon sonu Olympiakos ile sözleşmesi bitiyor.

Olympiakos, yıldız oyuncuya 700 bin euroluk yeni teklif yaptı. Ancak 1 milyon euro isteyen başarılı sağ bek bu öneriyi reddetti ve teklifleri dinlemeye başladı. Fırtına da devreye girdi.

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Omar Elabdellaoui'nin Norveç Milli Takımı'dan arkadaşı Alexander Sörloth ile görüştüğü öğrenildi. Omar'ın Sörloth'tan Trabzonspor hakkında bilgiler aldığı kaydedildi.