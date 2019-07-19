Trabzonspor, Zargo Toure’nin sözleşmesini feshetti Trabzonspor, Senegalli futbolcusu Zargo Toure’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Senegalli futbolcusu Zargo Toure’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Karadeniz temsilcisinin konuya ilişkin KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Zargo Toure arasındaki 550.000. EUR garanti ücret ödemeli, 31.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre oyuncuya, 100.000. EUR fesih tazminatı ödenecektir.”

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