Trabzonspor, yurda döndü

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenerek önemli avantaj sağlayan Trabzonspor, kente döndü. Bordo-mavililer, karşılaşmanın ardından Atina'dan ayrılarak yaklaşık 2,5 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı. İstanbul'a dönmeyen Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da kafileyle Trabzon'a geldi. Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla Süper Lig'de hafta sonu Yeni Malatyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.