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Trabzonspor, yurda döndü

23 Ağustos 2019 Cuma 06:25
Trabzonspor, yurda döndü

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenerek önemli avantaj sağlayan Trabzonspor, kente döndü.

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ardından Atina'dan ayrılarak yaklaşık 2,5 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı.

İstanbul'a dönmeyen Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da kafileyle Trabzon'a geldi.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla Süper Lig'de hafta sonu Yeni Malatyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 06:25
  1. Futbol
  2. Trabzonspor
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