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Trabzonspor, yabancılardan en fazla verimi aldığı sezonu yaşadı

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemini yaşadı.

28 Mayıs 2019 Salı 10:01
Trabzonspor, yabancılardan en fazla verimi aldığı sezonu yaşadı

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemini yaşadı. Bordo-mavililerin bu sezon ligde attığı 64 golün 43’ü yabancılardan gelirken, 1995-1996 sezonunda 30 gol atan Shota ve Archil kardeşler’in rekoru da kırıldı.


Trabzonspor, 52 yıllık tarihine bugüne kadar 129 yabancı oyuncu sığdırdı. Bordo-mavililer, yabancılarından en fazla verimi ise bu sezon aldı. 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı transferini yapan bordo-mavili takım, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh’a imza attırarak gerçekleştirmişti. Söz konusu dönemden sonra Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun geride kalmasıyla birlikte bordo-mavililer yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi sezonu yaşadı.



Yabancılar 43 gole imza attılar


Trabzonspor, bu sezon kadrosunda 11 yabancı oyuncu bulundurdu. Teknik Direktör Ünal Karaman, fazla forma şans vermediği Ibanez dışında diğer yabancı oyuncuların tamamından yararlandı. Karadeniz ekibi, geride kalan sezonda 64 gol atarken, söz konusu gollerin 43’ü yabancı futbolculardan geldi. Rodallega 15, Nwakaeme 10, Ekuban, Filip Novak ve Sosa 5, Onazi 2 ve Vahid Amiri de 1 gol kaydettiler. Trabzonspor’un aynı zamanda hanesine yazdırdığı 63 puanın 56’sını da yabancılarının gol attığı maçlarda elde etti.



Ünal Karaman’ın kontenjan oyuncuları


Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın, bordo-mavili takımın kadrosunda bulunan yabancı oyunculara yaklaşımı ise verim olma noktasında önemli etken oldu. Değişik ülkelerden gelip Trabzsonspor forması giyen futbolculara yabancı oyuncu demek yerine kontenjan oyuncusu diyerek önemli bir mesaj veren deneyimli teknik adam, kadroda bulunan oyuncularından istifade etme noktasında önemli aşama kaydetti. Karaman, kontenjan oyuncularına yaklaşımıyla onların Trabzon’u ve Trabzonspor’u sahiplenmelerinde önemli etken oldu. Sosa’nında kaptan oluşuyla beraber iyi bir kaynaşma süreci yakalayan bordo-mavililer, kısıtlı kadrosu ve sakatlara rağmen ortaya koyduğu performansla önemli puanlar topladı.



Shota ve Arçil’in rekorunu kırmışlardı


Trabzonspor’da 1995-1996 sezonunda 30 gol atan Shota ve Archil kardeşler’in rekorunu da henüz lig bitmeden kıran futbolcular, bu sezon attıkları gollerle yeni rekorun sahibi oldu.



Bordo-mavili takımın Süper Lig’de mücadele etmeye başlamasıyla ilk yabancı transferini yaptığı 1985-1986 sezonundan sonra tamamlanan sezonlarda yabancıların attıkları goller şöyle sıralandı:


1985-86: 1 (Jurgen Grof)


1988-89: 6 (Lukic)


1989-90: 3 (Jesic)


1990-91: 6 (Dukic)


1991-92: 6 (Cyzio)


1992-93: 10 (Cyzio 7, Shelapnytskyi 3)


1993-94: 29 (Shota Arvaledze 15, Archil 8, Gussev 5, Shelapnyüskyi 1)


1994-95: 17 (Shota Arveladze 12, Archil 3, Katchavara 2)


1995-96: 30 (Shota Arveladze 25, Archil 5)


1996-97: 12 (Shota Arveladze 10, Archil 1, Namsadze 1)


1997-98: 17 (Vugrinec 12, Jamarauli 3, Mise Mise 1, Rada 1)


1998-99: 18 (Vugrinec 12, Campbell 5, Kalitvıntsev 1)


1999-00: 9 (Vugrinec 5, Tetteh 3, Oliveira 1)


2000-01: 16 (Lobe 9, Lange 5, Serafimovski 2)


2001-02: 28 (Da Silva 9, Aurellio 8, Somers 5, Bushı 4, Jarro 1)


2002-03: 10 (Aurellio 6, Bushi 3, Somers 1)


2003-04: 16 (Yattara 6, Romashenko 6, Augustin 2, Somers 2)


2004-05: 21 (Szmykowiak 10, Yattara 8, Augistin 2, D’Heane 1)


2005-06: 15 (Yattara 7, Szmykowiak 5, Dokaj 1, Jun 1, Lee 1)


2006-07: 5 (Yattara 2, Santos 2, Stepanov 1)


2007-08: 5 (Yattara 3, Ayman 2)


2008-09: 15 (Colman 5, Alanzinho 4, Yattara 3. Promise 2, Cali 1)


2009-10: 14 (Colman 9, Gabriç 4, Alanzinho 1)


2010-11: 27 (Jaja 12, Teofilo 4, Yattara 3, Alanzinho 3, Brozek 2, Glowacki 2, Colman 1)


2011-12: 14 (Colman 4, Sapara 3, Henrique 2, Alanzinho 2, Brozek 1, Celustka 1, Cech 1)


2012-13: 18 (Adrian 5, Henrique 4, Vitek 2, Sapara 2, Emerson 2, Janko 1, Alanzinho 1, Colman 1)


2003-14: 23 (Henrique 13, Maluoda 5, Adrian 4, Colman 1)


2014-15: 27 (Cardozo 17, Medjaini 7, Belkalem 2, Yatabare 1)


2015-16: 14 (Cardozo , M’Bia 2, Marin 2, Medjani 1, Akokpo 1)


2016-17: 19 (Rodallega 6, N’Doye 5, Castillo 3, Bero 2, Onazi 2, Mas 1)


2017-18: 21 (N’Doye 5, Rodallega 5, Kucka 3, Novak 3, Onaze 2, Pereira 2, Bero 1)


2018-19: 33 (Rodallega 15, Nwakaeme 10, Ekuban , Filip Novak, Sosa 5, Onazi 2, Vahid Amiri de 1)

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 10:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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