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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

- UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda 3-1 galip geldiği karşılaşmanın rövanşında AEK'ye 2-0 yenilen bordo-mavililer, tarihinde üçüncü kez grup maçlarına katılma hakkı elde etti

29 Ağustos 2019 Perşembe 22:45
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı


TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında AEK'ye 2-0 yenilmesine karşın turu geçen Trabzonspor, tarihinde üçüncü kez gruplara kaldı.

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan bordo-mavililer, rövanşta sahasında 2-0 mağlup olmasına rağmen turu geçen taraf oldu.

Daha önce 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında gruplara kalan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı gösterdi.


- 20 maç sonra yenildi


Trabzonspor'un yenilmezlik serisi AEK maçıyla sona erdi.

En son geçen sezon 26 Şubat'ta Ümraniyespor'a Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, 20 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.

Bundan önceki 20 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik alan bordo-mavililer, 184 gün sonra AEK karşısında 2-0'lık sonuçla mağlubiyet yaşadı.


- Bu sezon Avrupa'da 4. maçta yenilgi


Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçında mağlup oldu.

Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag takımını, deplasmanda 2-2 beraberlik, iç sahada 2-1'lik galibiyetle elerken AEK karşısında da Yunanistan'da 3-1'lik galibiyet elde etmişti.


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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:45
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