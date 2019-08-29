Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
- UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda 3-1 galip geldiği karşılaşmanın rövanşında AEK'ye 2-0 yenilen bordo-mavililer, tarihinde üçüncü kez grup maçlarına katılma hakkı elde etti29 Ağustos 2019 Perşembe 22:45
TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında AEK'ye 2-0 yenilmesine karşın turu geçen Trabzonspor, tarihinde üçüncü kez gruplara kaldı.
İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan bordo-mavililer, rövanşta sahasında 2-0 mağlup olmasına rağmen turu geçen taraf oldu.
Daha önce 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında gruplara kalan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı gösterdi.
- 20 maç sonra yenildi
Trabzonspor'un yenilmezlik serisi AEK maçıyla sona erdi.
En son geçen sezon 26 Şubat'ta Ümraniyespor'a Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, 20 maç aradan sonra yenilgi yaşadı.
Bundan önceki 20 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik alan bordo-mavililer, 184 gün sonra AEK karşısında 2-0'lık sonuçla mağlubiyet yaşadı.
- Bu sezon Avrupa'da 4. maçta yenilgi
Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçında mağlup oldu.
Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag takımını, deplasmanda 2-2 beraberlik, iç sahada 2-1'lik galibiyetle elerken AEK karşısında da Yunanistan'da 3-1'lik galibiyet elde etmişti.
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