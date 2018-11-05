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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz yorumu: Gerekeni yapacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1-1 sona eren Bursaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 02:41
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz yorumu: Gerekeni yapacağız

Trabzonspor'un, Buraspor ile karşılaştığı maçın ardından Ünal Karaman, değerlendirmelerde bulundu.

İki puanı kayıp olarak gördüklerini belirten Karaman, "Ben iki puanı bizim açımıza kayıp olarak görüyorum. Futbolun içerisinde bunlar olabiliyor. 1-0'dan sonrası farkı artırabilecek pozisyonları da bulduk. Ön tarafta kullandığımız ve belli tecrübeye sahip oyuncularımız da var. Bursaspor takımı belli bir dönemde baskı kurmaya çalıştı. Oyuncular sinir sistemi ile iş yapan insanlar. Tabii ki bu tecrübede farklı davranışlar oluyor. Biz bir camiayı temsil ediyoruz. Bu bir takım oyunu. Burak Yılmaz'ın yaptığı hareket tabii ki doğru değil. Hep ben mantığı olmaz. Kendi içimizde konuşup gerekeni yapacağız." diye konuştu.

''İKİ PUAN KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜM''

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1-1 berabere kaldıkları Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karaman, son dakikalarda yedikleri golün ardından maçın beraberlikle tamamlanmasına çok üzüldüğünü belirterek, “İki puan kaybettiğimiz için üzgünüm. Gelen destekleyen taraftarlarımız vardı. Arzu edelim üç puanla tamamlayalım ama kayıp hanesinde iki puan var. Çok pozisyon olmasına rağmen değerlendiremedik. Oyunun her an her saniyesini aynı tempoda getirmek mümkün değildi. İkinci yarının ortalarında Bursaspor’un baskısı oldu. Şimdi benim iki forveti çıkarmam eleştirilebilir ama baskı yiyorduk o baskıyı kırmak için bunu yaptım. Sonuç değince bunları konuşmak normal” dedi. 

''BU SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEMİŞTİR''

“Oyuncular sinir sistemi ile iş yapan insanlardır. Saha içinde zaman zaman sıkıntılar ve gerginlikler olabilir. Onu bir o şekilde anlayışla karşılayabilirim. Bu birinci boyutu. Ancak biz takım sporu yapıyoruz. Dolaysıyla bir tercihte bulunduk. Nasıl camiaya kaşı sorumluluklarım varsa onların da sorumlulukları var. Biz dahil oyuncu arkadaşlarına dahil taraftarlara karşı sorumluluklarına karşı sorumlukları var. Bu sorumluluğu yerine getirmemiştir. Doğru bir iş yapmamıştır. Tasvip etmiyorum. Kendisiyle konuşacağız."

Karaman, “Son üç maçta kaybedilen puanları neye bağlıyorsunuz?” şeklindeki soruya, “Bu kadar pozisyona girdiğinde atamıyorsan bir fatura kesilecektir. Basit hatalar pahalıya mal oluyor. Bizim bu hataları yapmamız gerekiyor. Miş-muş onları konuşuyoruz belki ama hata yaptık golü yedik. Bu dakikaya getiren takımın o dakikadan sonra golü yememesi lazım. Hata yaptık golü yedik üzgünüm. Ben teknik adam olarak görevimi iyi yapmıyorum ona bağlıyorum, belki ben yetersizim. Bu kadar anlattıktan sonra hala bu soru geliyorsa daha ne diyeyim. Rakip kaybetti diye bizde mi kaybetmeyelim. Bizde arzu ediyoruz ki kazanalım. Belki kadro ve oyuncu tercihlerinde hata yapıyoruz" şeklinde cevap verdi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 02:41
  1. Ünal Karaman
  2. Trabzonspor
  3. Burak Yılmaz
  4. Bursaspor

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