THY- Euroleague
0553 313 94 23

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Sakatlık illeti ile uğraşıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivas Belediyespor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

20 Aralık 2018 Perşembe 03:14
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Sakatlık illeti ile uğraşıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5-0 kazandıkları Sivas Belediyespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

''Sakatlık illeti ile uğraşıyoruz''

Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Karaman, "Bizim Ligde olsun kupada olsun hangi takım olursa olsun rakiplerimize saygı duyuyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz, rakip de olsalar. Ağabeylik sahada futbolu doğru oynayıp, şefkatli yaklaşıp sarıp sarmalamaktır. Oyuncularım iyi bir ev sahipliği yaptılar, onları tebrik ediyorum. Kazanmak güzel, moralli olmak güzel. Şu anda sakatlık illeti ile uğraşıyoruz, bu maçı da büyük bir sakatlık olmadan tamamlamak biraz olsun sevindirdi bizi." ifadelerini kullandı.

Takımdaki birçok oyuncuda sakatlık sorunu olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Ben sadece bu haftadan değil birkaç haftadan rahatsızım. Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Onazi kaç haftadır sakat sakat oynuyor. Pereira cezalı. Kucka 33 gün sonra antrenmanlara döndü. Tabii ki sakatlıklar mazeret değil, bizim mazeretimiz olamaz. Biz sahaya çıktığımızda en iyisini vermekle yükümlüyüz. Tabii ki bazı zorluklarımız var ama bunların hiçbiri mazeret üretme kültürümüzü farklı bir yere çekmiyor." şeklinde konuştu.

Ünal Karaman, "Son maçı oynadıktan sonra transfer çalışmalarımız hakkında açıklamalarımız olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 03:14
  1. Trabzonspor
  2. Ünal Karaman
  3. Sivas Belediyespor
  4. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'da Bruma sesleri! Geri dönüyor
    1. Galatasaray'da Bruma sesleri! Geri..
    2. Galatasaray'da ayrılık! Menajeri kulüp..
    3. Yorumcu Serkan Reçber: Babel'e..
    4. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    5. Trump: "Askerlerimizin eve dönme..
    6. Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını..
    7. ABD'de kiliselerdeki cinsel istismar..
    8. Esed rejimini pişman ettiler: 30 asker..
    9. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    10. Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir..
    11. Diriliş Ertuğrul'da 'Dursun Ali..
    12. Benfica, Portekiz Kupası'nda çeyrek..
    13. İngiltere Lig Kupası'nda yarı final..
    14. BAE Yemen'deki hapishaneleri işkence..
    15. Alacak verecek meselesinde silahlar..
    16. TİKA Kolombiya'da Türkiye'nin..
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABDli..
    18. Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz'..
    19. İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu
    20. Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı..
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    CHP belediye başkan adayları açıklandı CHP yerel seçim adayları
    CHP belediye başkan adayları açıklandı CHP yerel seçim adayları