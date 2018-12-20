Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Sakatlık illeti ile uğraşıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5-0 kazandıkları Sivas Belediyespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

''Sakatlık illeti ile uğraşıyoruz''



Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Karaman, "Bizim Ligde olsun kupada olsun hangi takım olursa olsun rakiplerimize saygı duyuyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz, rakip de olsalar. Ağabeylik sahada futbolu doğru oynayıp, şefkatli yaklaşıp sarıp sarmalamaktır. Oyuncularım iyi bir ev sahipliği yaptılar, onları tebrik ediyorum. Kazanmak güzel, moralli olmak güzel. Şu anda sakatlık illeti ile uğraşıyoruz, bu maçı da büyük bir sakatlık olmadan tamamlamak biraz olsun sevindirdi bizi." ifadelerini kullandı.



Takımdaki birçok oyuncuda sakatlık sorunu olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Ben sadece bu haftadan değil birkaç haftadan rahatsızım. Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Onazi kaç haftadır sakat sakat oynuyor. Pereira cezalı. Kucka 33 gün sonra antrenmanlara döndü. Tabii ki sakatlıklar mazeret değil, bizim mazeretimiz olamaz. Biz sahaya çıktığımızda en iyisini vermekle yükümlüyüz. Tabii ki bazı zorluklarımız var ama bunların hiçbiri mazeret üretme kültürümüzü farklı bir yere çekmiyor." şeklinde konuştu.



Ünal Karaman, "Son maçı oynadıktan sonra transfer çalışmalarımız hakkında açıklamalarımız olacak." diyerek sözlerini noktaladı.