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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Onun için coşku yaşamayacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

02 Aralık 2018 Pazar 00:54
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Onun için coşku yaşamayacağız

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 2-0 mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “Kazandığımız için mutluyum. İkinci yarı derli toplu bir oyun oynadık. Israrla iyi oyunu devam ettirdik. Maçın sonunda bulduğumuz gollerde maçı kazandık. Bu maç son değil. Bir kupa maçı oynayacağız ve lig maçımız var. Onun için coşku yaşamayacağız, işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu disiplinle götüreceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 00:54
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  2. Ünal Karaman
  3. Kayserispor
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