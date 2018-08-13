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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Kendimize düşen dersi alacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Medipol Başakşehir mağlubiyetini yorumladı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 01:59
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Kendimize düşen dersi alacağız

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada  bulunan Karaman, ligde ilk maçlarını kaybetmelerinin üzücü olduğunu belirterek,  "Biz eksikliklerimizi biliyoruz. Olumsuzlukları ilk maçta görmek, gelecek  haftalarda işi daha farklı boyutlarda değerlendirmemize neden olacak. O yüzden  mağlubiyetten kendimize düşen dersi alacağız." diye konuştu.

Ünal Karaman, hafta içinde takıma yeni oyuncuların katılacağını  vurgulayarak, "Burak da hafta başında bizimle beraber çalışmaya başlayacak.  Forvet bölgesinde yeni transferimiz Vahid'in olmaması özellikle kanatlarda bizi  eksik bıraktı. Özellikle 2-3 oyuncumuzdan bu dönemde farklı bir duruş  bekliyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüm ama ligin henüz başı. Kaybederken kazananlar safında olacağımız bir hafta geçirdik." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 01:59
  1. Ünal Karaman
  2. Trabzonspor
  3. Medipol Başakşehir
  4. Süper Lig

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