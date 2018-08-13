Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Kendimize düşen dersi alacağız

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karaman, ligde ilk maçlarını kaybetmelerinin üzücü olduğunu belirterek, "Biz eksikliklerimizi biliyoruz. Olumsuzlukları ilk maçta görmek, gelecek haftalarda işi daha farklı boyutlarda değerlendirmemize neden olacak. O yüzden mağlubiyetten kendimize düşen dersi alacağız." diye konuştu.

Ünal Karaman, hafta içinde takıma yeni oyuncuların katılacağını vurgulayarak, "Burak da hafta başında bizimle beraber çalışmaya başlayacak. Forvet bölgesinde yeni transferimiz Vahid'in olmaması özellikle kanatlarda bizi eksik bıraktı. Özellikle 2-3 oyuncumuzdan bu dönemde farklı bir duruş bekliyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüm ama ligin henüz başı. Kaybederken kazananlar safında olacağımız bir hafta geçirdik." ifadelerini kullandı.