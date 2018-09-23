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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Hataları yapan bizim oyuncularımız...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepe mağlubiyetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

23 Eylül 2018 Pazar 01:21
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Hataları yapan bizim oyuncularımız...

Topla oynama konusunda iyi olmalarına rağmen hatalar yaptıklarını kaydeden Karaman, "Türkiye'de sporun sonuç odaklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Top kaybettiğimiz maçlarda %60'larda bizde kalmış, rakiplerin 2 katı pas yapmışız. Her şey topla ilintili olmuyor. Hatalarımız var, basit hatalarımız var" dedi.

"OYUNCULARI SAHAYA KOYAN BENİM"

2. yarı takımın ayapa kalktığını vurgulayan teknik adam, "Hataları yapan bizim oyuncularımız, onları sahaya koyan da benim. 2. yarı çabaladılar ama sonuç üretemedik. Oyuncularımı 2. yarı gösterdikleri performans için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hakemin son dakikada VAR kararıyla golü iptal etmesi için Karaman, "Hakem sahanın içinde bir karar vermiştir, sahanın mutlak hakimi odur. Bizim bir rahatsızlığımız yok. Bugün kaybettik ama kaybederken kazanacağımız bir maç olsun diye umut ediyoruz. Karamsarlığa gerek yok, inşallah iyi olacak" diye konuştu

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 01:21
  1. Trabzonspor
  2. Ünal Karaman
  3. Göztepe
  4. Süper Lig

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