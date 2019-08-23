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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Bizlere inanmaya devam etsinler

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman 3-1 kazanılan AEK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:09
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Bizlere inanmaya devam etsinler

'Bir destan yazdınız' sözleri üzerine Ünal Karaman, "Henüz yazılan bir destan yok. Biz doğru oynamaya çalışıyoruz. Önemli bir avantajla dönüyoruz ama iki ayaklı maçlarda hiçbir şey bitmiş değildir. Aynı şekilde, aynı disiplinle devam etmemiz gerekiyor. Son vuruşlarda, paslarda dikkatli olabilsek daha farklı bir skor alabilirdik" cevabını verdi.

Deneyimli teknik adam, "Oyuncularımın, bu yoğun fikstürde yorulmalarına rağmen verdikleri mücadeleden dolayı memnunum." ifadelerini kullandı.

"Bizlere inanmaya devam etsinler''

Trabzonspor taraftarlarına da mesaj yollayan Ünal Karaman, "Trabzonspor taraftarları da bizlere inanmaya devam etsinler. Düştüğümüz zamanlar olacak ki düşenin yanında olup samimi desteklerine devam etsinler" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:09
  1. Trabzonspor
  2. Ünal Karaman
  3. AEK
  4. Teknik direktör
  5. UEFA Avrupa Ligi play off

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