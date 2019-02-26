Trabzonspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Ümraniyespor’a konuk olan Trabzonspor’da yaklaşık 4 bin bordo-mavili taraftar tribündeki yerini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Ümraniyespor’a konuk olan Trabzonspor’da yaklaşık 4 bin bordo-mavili taraftar tribündeki yerini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde 0-0’ın rövanşında Ümraniyespor’a konuk olan Trabzonspor’da, bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda deplasman tribünün yanı sıra kale arkası ve batı tribünlerinde yaklaşık 4 bin bordo-mavili taraftar takımlarını destekledi.

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