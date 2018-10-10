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Trabzonspor takımı sahada, yönetim masada konuştu!

Ekip mücadelesinden mutlu olduğunu ifade eden Başkan Ağaoğlu: Bu takım her zaman zirveye oynayacak

10 Ekim 2018 Çarşamba 08:32
Trabzonspor takımı sahada, yönetim masada konuştu!

Haftayı Akhisar galibiyetiyle kapatan Trabzonspor'da yüzler gülüyor, yönetim cephesinden de iddialı mesajlar geliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yaşanan olumsuzluklara rağmen geride kalan 8 haftalık dilimde 5. sırada bulunmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. "Bu takım her zaman o zirve yarışı içinde olacak. Şu anda ligde en güçlü kadrolardan birine sahibiz" diyen Ağaoğlu "Biz takıma sahadaki 11 olarak bakmıyoruz. Takım dediğin 28 futbolcu, teknik heyet, malzemeci, masör, doktor, idari görevli, yönetici, başkan, taraftarı, medya. Benim kafamdaki Trabzonspor takımı bu. Birimlerin birinde aksama olduğu zaman saha sonucuna kadar etki edebiliyor" dedi.

Bizde ara yok!

"Geçtiğimiz haftalarda şanssız kaybedilen puanları göz önüne alacak olursak takım çok daha farklı bir yerde olabilirdi" ifadesini kullanan Ağaoğlu "Trabzonspor'un lider olması tabii ki başkan olarak herkesten fazla beni mutlu eder. Ama bulunduğu konum da beni mutlu ediyor. Burada ekip mücadelesi var. İnşallah daha da üstüne koyarak gideriz. Çünkü iyi sonuçlar camiayı mutlu edecek. Mutlu bir hafta. Millî ara var ama bizde mücadele bitmiyor. Ekonomik olarak hacizlerle, FIFA, UEFA dosyaları gibi konularla uğraşıyoruz. Bütün bu olumsuzluklara rağmen iyi yerdeyiz" şeklinde konuştu. 

AĞAOĞLU: Yeni transfer Sosa

Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu sezon farklı bir görüntü sergileyen ve Akhisar maçında perdeyi açan Jose Sosa' için "Sosa'nın sadece attığı gole bakmamak lazım, 8 haftadır gösterdiği performans ortada. Sosa, bizim yeni transferimiz. Kalitesini ispat etmiş bir oyuncu, katkı sağlamaya devam edecektir" dedi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 08:32
  1. Trabzon
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