Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? Trabzonspor kalan maçlar?
Trabzonspor 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar şampiyonluk coşkusunu meydanlara akın ederek kutladı. Şimdi ise gözler kupa törenine çevrildi. Peki, Trabzonspor kupasını ne zaman alacak? Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları ne zaman?
Süper Lig'in 35.haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar ise kupa töreninin hangi gün yapılacağını araştırmaya başladı.
Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? Trabzonspor kalan maçlar?
Bordo-mavili taraftarlar, futbolcular, teknik heyet ve yönetim 37 yıl sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kutluyor. Trabzonsporlu futbolseverler ise şampiyonluk kupasının ne zaman alınacağını merak ediyor. Trabzonspor şampiyonluk kupasını ilk iç saha maçında alacak. 15 Mayıs'ta oynanacak Altay maçında Trabzonspor'un kupasını alması bekleniyor. Kupa için kutlama töreninin ise nasıl organize edileceği, ayrı bir tören planlanıp planlanmadığı henüz açıklanmadı.
36.hafta
06.05.2022
20.00 Hatayspor-Trabzonspor
37.hafta
15.05.2022
Trabzonspor-Altay
38.hafta
22.05.2022
Başakşehir-Trabzonspor