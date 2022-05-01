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Spor Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? Trabzonspor kalan maçlar?
Spor

Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? Trabzonspor kalan maçlar?

Trabzonspor 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar şampiyonluk coşkusunu meydanlara akın ederek kutladı. Şimdi ise gözler kupa törenine çevrildi. Peki, Trabzonspor kupasını ne zaman alacak? Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-01 10:34:00 -
Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? Trabzonspor kalan maçlar?

Süper Lig'in 35.haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar ise kupa töreninin hangi gün yapılacağını araştırmaya başladı.

Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? Trabzonspor kalan maçlar?

Bordo-mavili taraftarlar, futbolcular, teknik heyet ve yönetim 37 yıl sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kutluyor. Trabzonsporlu futbolseverler ise şampiyonluk kupasının ne zaman alınacağını merak ediyor. Trabzonspor şampiyonluk kupasını ilk iç saha maçında alacak. 15 Mayıs'ta oynanacak Altay maçında Trabzonspor'un kupasını alması bekleniyor. Kupa için kutlama töreninin ise nasıl organize edileceği, ayrı bir tören planlanıp planlanmadığı henüz açıklanmadı.

36.hafta

06.05.2022

20.00 Hatayspor-Trabzonspor

37.hafta

15.05.2022

Trabzonspor-Altay

38.hafta

22.05.2022

Başakşehir-Trabzonspor

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