Trabzonspor şampiyonluk kupasını 15 Mayıs'ta alacak
Trabzonspor, Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman alacağı merak konusu oldu.
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve bitime üç hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Trabzonspor'un şampiyonluğu yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken bordo-mavili ekip henüz kupasına kavuşmadı.
Trabzonspor kupayı ne zaman kaldıracak?
Trabzonspor, Süper Lig şampiyonluk kupasını 15 Mayıs'ta sahasında oynayacağı Altay karşılaşmasında kaldıracak.
Bordo-mavili ekip şampiyonluğu garantiledikten sonraki ilk iç saha maçında kupasına kavuşacak.