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Spor Trabzonspor şampiyonluk kupasını 15 Mayıs'ta alacak
Spor

Trabzonspor şampiyonluk kupasını 15 Mayıs'ta alacak

Trabzonspor, Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman alacağı merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 10:14:00 - 2022-05-01 10:18:35
Trabzonspor şampiyonluk kupasını 15 Mayıs'ta alacak

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve bitime üç hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Trabzonspor'un şampiyonluğu yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken bordo-mavili ekip henüz kupasına kavuşmadı.

Trabzonspor kupayı ne zaman kaldıracak?

Trabzonspor, Süper Lig şampiyonluk kupasını 15 Mayıs'ta sahasında oynayacağı Altay karşılaşmasında kaldıracak.

Bordo-mavili ekip şampiyonluğu garantiledikten sonraki ilk iç saha maçında kupasına kavuşacak.

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