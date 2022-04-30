Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti

Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Abdullah Avcı'nın ilk şampiyonluğu

Süper Lig'de daha önce Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ta görev yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı. Bu kupa ile Abdullah Avcı, Trabzonspor'da Süper Kupa'nın ardından ikinci kez kupa mutluluğu yaşadı.

​Kadrosunda 34 oyuncu barından bordo-mavililerde 24 oyuncu da ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk elde etti.