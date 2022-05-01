Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne Play-off turundan katılacak

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da büyük sevinç yaşanırken, bordo-mavilileri yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin de heyecanı sardı. 11 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor'un izleyeceği yol belli oldu.

Süper Lig 'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor , ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı ve tarihinin 7. şampiyonluğunu elde etti38 yıl sonra mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, gelecek sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı elde ederken, Trabzonspor'un 2022/23 sezonundaki Şampiyonlar Ligi yolu da belli oldu.

Tarihi zafer sonrası Trabzonspor, önce Türkiye'de elde ettiği başarılarla kasasını doldurmayı başardı. Öncelikle sezon başında 45 milyon TL katılım payı alan bordo mavili kulüp şampiyonluk primi olarak da 46 milyon TL alacak. Galibiyet başına 2.97 milyon TL verilen Süper Lig’de şimdiye dek 21 galibiyet alan Fırtına 62.37 milyon TL alırken, bu rakam lig sonuna kalan üç maçta kadar artabilecek.

Büyük gelir

Trabzonspor 12 beraberliğin karşılığı olarak da 18 milyon TL kazanacak. Şampiyonluk başına 4.16 milyon TL özel primin verildiği Süper Lig’de Karadeniz ekibi geçmişte kazandığı 6 şampiyonluğuna karşılık yayıncıdan 24.9 milyon TL alacak. Ve Avrupa... Türkiye, 2022-23 sezonu için Avrupa sıralamasında 13. olduğu için Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi’ne üçüncü ön elemede girecek. Bordo mavili takım, gruplara kalırsa minimum 17.74 milyon dolar (263 milyon TL) kazanacak.