Trabzonspor Şampiyonlar Ligi Play-off'ta muhtemel rakipler kimler? Şampiyonlar Ligi Play-off kura çekimi, maçları ne zaman?
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi’ne play off turunda katılacak. Trabzonspor, play-off turunu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek. Şampiyon Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyon Ligi play-off maçları ne zaman? Trabzonspor Şampiyon Ligi play-off ilk maçı ne zaman oynanacak? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi Play-off'ta muhtemel rakipler kimler?
Trabzonspor taraftarı bir yandan şampiyonluk mutluluğunu yaşarken diğer yandan da Şampiyonlar Lig play off kura çekimi gerçekleştirilecek. Ardından Trabzonspor'un rakipleri belli olacak. Karadeniz temsilcisinin Şampiyonlar Lig play off'ta ilk maça çıkacak. 38 yıllık aranın ardından şampiyonluk kupasını evnie götüren Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi’ne play off turunda katılacak. Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle bordo mavili takım Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan değil play-off'tan katılacak.
Trabzonspor’un rakibi ne zaman belli olacak?
Trabzonspor’un rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kuranın ardından belli olacak. Temsilcimiz dışında Danimarka şampiyonu da doğrudan play-off'a katılacak. Diğer 6 takım ise önceki elemelerden kuraya dahil olacak.
Trabzonspor Şampiyonlar Ligi Play-off maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi play off kura çekiminin ardından bordo mavililer play-off turunda ilk maçını 16-17 Ağustos’ta rövanşı ise 23-24 Ağustos’ta oynayacak.
Trabzonspor Şampiyonlar Ligi Play-off'ta muhtemel rakipler kimler?
İşte Trabzonspor’un Play-off'ta muhtemel rakipler: Karabağ (Azerbaycan) l Malmö (İsveç) l Ludogorets (Bulgaristan) l Sheriff (Moldova) l Bodo Glimt (Norveç) l Ferencvaros (Macaristan) l S. Bratislava (Slovakya) l Helsinki (Finlandiya) l TNS (Galler) l Zalgiris (Litvanya) l L. Red (Cebelitarık) l Zürih (İsviçre) l Olympiakos (Yunanistan) l Maccabi Hayfa (İsrail) l Apollon (Rum Kesimi)