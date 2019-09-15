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Trabzonspor, sahasında 2 puan kaybetti

- Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, ligin ilk 4 haftasında 3. beraberliği alarak 6 puan yitirdi- Başkent ekibi ilk puanını Trabzonspor deplasmanında aldı

15 Eylül 2019 Pazar 22:13
Trabzonspor, sahasında 2 puan kaybetti


TRABZON (AA) - Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon 4. hafta sonunda 3. beraberliğini aldı.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan, ikinci haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe karşısında da İstanbul'dan 1-1'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, Gençlerbirliği maçında da 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, ilk 4 haftada 3 beraberlik alarak 6 puan kaybetti.


- Yenilmezlik serisi sürdü


Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında 2 puan kaybetmesine karşın yenilmezlik serisini sürdürdü.

En son geçen sezonun 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olduktan sonra son 15 lig maçında 10 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.


- Gençlerbirliği ilk puanını aldı


Ligin yeni takımı Gençlerbirliği ilk puanını Trabzonspor deplasmanında kazandı

Başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e 4-1, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikten sonra, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak ilk puanını elde etti.


- Novak'ın anlamlı gol sevinci


Trabzonspor'da ilk golü atan Filip Novak'ın, gol sevincinde hafta içerisinde sakatlık yaşayan Caleb Ekuban, Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı unutulmadı.

Yedek kulübesinden bu futbolcuların adlarının yazılı olduğu formayı golün ardından alan Uğurcan Çakır, formayı Novak'a verdi. Çekyalı oyuncu da formayı takım arkadaşlarıyla açarak gol sevinci yaşadı.


- Sturridge ilk kez


Trabzonspor'un kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, ilk kez bordo-mavili formayı giydi.

Sturridge, 70. dakikada Donis Avdijaj'ın yerine oyuna dahil olarak yeni takımında ilk maçına çıktı.

Genç oyuncu Fıratcan Üzüm de 86. dakikada Abdulkadir Parmak'ın yerine oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasını giyen bir diğer oyuncu oldu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 22:13
  1. Gençlerbirliği
  2. SÜPER LİG
  3. Trabzonspor
  4. yenilmezlik serisi

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