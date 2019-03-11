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Trabzonspor Nwakaeme’nin gol attığı maçları kaybetmiyor

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme’nin gol attığı maçları kaybetmiyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:42
Trabzonspor Nwakaeme’nin gol attığı maçları kaybetmiyor

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme’nin gol attığı maçları kaybetmiyor. Nijeryalı forvet son haftalarda attığı gollerle önemli katkıda bulunurken, attığı 7 golle Rodallega’nın ardından takımın en skorer oyuncusu oldu.


Spor Toto Süper Ligde, Trabzonspor’un oynadığı son 3 maçta Nijeryalı oyuncu Nwakaeme 3 gol 1 asistle takımına önemli katkı sağladı. Bordo-mavililerin deplasmanda Göztepe’yi 3-1 yendiği maçta 1 asit yapan oyuncu yine deplasmanda oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Kasımpaşa maçında 2 gol attı. Bordo-mavililerin evinde oynadığı Akhisarspor’u 2-1 yendiği maçta 1 gol atan oyuncu, ligde gol sayısını 7’ye çıkarttı. Nwakaeme, 12 golle takımın en skorer oyuncusu olan Hugo Rodallega’nın ardından takımın en golcü oyuncusu oldu.



Gol attığı maçlarda Trabzonspor kaybetmedi


Trabzonspor, Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme’nin gol attığı maçları ise kaybetmedi. Bordo-mavililer Nwakaeme’ningol attığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda ise Trabzonspor 11 puan hanesine yazdırdı. Bu sezon 18 maçta görev alan oyuncu 16 maçta 11’de sahaya çıktı. Bin 410 dakika sahada kalan oyuncu 7 gol atarken, 4 de asist yaptı.Oyuncu attığı 7 golün 5’ni sağ ayak 2’ni ise sol ayakla kaydetti.



İki yönlü oynamaya başladı


Trabzonspor’un hücum oyuncusu Nwakaeme, son haftalarda savunmaya verdiği katkı da ön plana çıkmaya başladı. Forma giydiği diğer takımlarda ofansif yönüyle daha çok ön planda olan Nijeryalı oyuncu diğer takımların aksine bordo-mavili takımda savunmaya daha çok katkı verdiği görülüyor. Forvet oyuncusunun top kapma oranında yüzde 76. 9 başarı oranı yakaladı.


Nwakaeme’nin gol attığı maçlar


Galatasaray: 4-0 (2 gol)


Beşiktaş:2-2 (1 gol)


Ç.Rizespor: 4-1 (1 gol)


Kasımpaşa: 2-2 (2 gol)


Akhisarspor: 2-1 (1 gol)

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:42
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