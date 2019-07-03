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Trabzonspor, Nemanja Andusic'i transfer etti

- Bordo-mavili kulüp, Bosna Hersekli oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:08
Trabzonspor, Nemanja Andusic'i transfer etti


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Nemanja Andusic'i kadrosuna kattı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 22 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bordo-mavili kulübün oyuncuya 2019-2020 sezonu için 115 bin avro, diğer 3 sezon için ise 100'er bin avro garanti ücret vereceği kaydedildi.

Ayrıca, Mladost Kakanj Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 50 bin avro ödeneceği aktarıldı.

Andusic'in Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi müsabakalarında 21 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin avro, söz konusu 3 organizasyonun birinde ilk 11 kişilik kadroda yer alması durumunda bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin avro, 20'sinde ilk 11 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin avro, 3 kulvardaki maçlarda 5 gol atması halinde bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin avro ve futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Mladost Kakanj'ın hak ettiği tutarı aşan kısmının yüzde 30'unun ödeneceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:08
  1. Futbol
  2. Nemanja Andusic
  3. Trabzonspor
  4. transfer

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