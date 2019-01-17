0553 313 94 23

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

17 Ocak 2019 Perşembe 12:33
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı


TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yenen Trabzonspor, 20 Ocak Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana İran Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri, Majid Hosseini ile sakatlığı devam eden Jose Sosa ve Onazi katılmadı.

Balıkesirspor Baltok maçında forma giyen futbolcuların koştuğu antrenmanda, diğer oyuncular ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmanda, Nwakaeme de takımdan ayrı koştu.


- Sosa yok, Nwakaeme dönüyor


Trabzonspor'da ligin 16. haftasındaki Beşiktaş maçında sakatlanan Sosa, Medipol Başakşehir maçında takımdaki yerini alamayacak.

Bordo-mavili futbolcunun tam olarak düzelmesinin birkaç hafta daha alacağı, düzelmeden riske edilmek istenmediği öğrenildi.

Antalya kampında sakatlanan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin ise hafta sonundaki karşılaşmada takımda yer alabileceği belirtildi.


- Transfer yasağı gençleri de etkiledi


Transfer yasağı Antalya kampına getirilen genç oyuncuları da etkiledi.

Bordo-mavililere kiralandığı Kırklarelispor'dan dönen Abdurrahim Dursun, pilot takım 1461 Trabzon'dan Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem de transfer yasağı nedeniyle kadroya dahil edilemedi.

Bugünkü antrenmana çıkmayan oyuncular, 1461 Trabzon'a gitti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:33
  1. antrenman
  2. Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzon
  5. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollandalı gazeteci, terör bağlantısı nedeniyle sınır dışı edildi
    1. Hollandalı gazeteci, terör bağlantısı..
    2. "Türkiye en büyük stratejik ortağımız"
    3. Kartal Belediyesinden ücretsiz Çini..
    4. "Bize güç katacak oyuncular alacağız"
    5. Aladağ'daki yurt yangını davası
    6. Türk hayırseverlerden "Kanlı Ocak"..
    7. AB'de enflasyon aralıkta yüzde 1,7'ye..
    8. Hollandalı isim Türkiye'den sınır dışı..
    9. Akhisarspor'da 3 transfer birden
    10. Amerika’nın kapıları Türk markaları..
    11. "Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın"
    12. Fransa'da patlama
    13. Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    14. Altun, gazeteci Boersma'nın, Hollanda..
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi..
    17. Akşener, İmamoğlu'nu kabul etti
    18. Günün ilk yarısında en çok değer..
    19. İran'da son 10 ayda 580 ton uyuşturucu..
    20. CHP'den Münbiç çıkışı: Esed'le barışın
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...