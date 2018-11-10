Trabzonspor, Malatyaspor karşısında yenildi! 5-0

Son üç haftadır beraberliğe abone olan Trabzonspor, evinde Galatasaray ve Fenerbahçe’yi de mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor karşısında dağıldı. Maça çok iyi başlayan bordo-mavililer ilk düdükle beraber oyunu rakip yarı alana yıkmaı başardı. Ünal Karaman’ın öğrencileri üst üste net fırsatlar yakalarken 2 dakika içinde 2 golü kalesinde görerek şoke oldu. Guilherme 36’da fileleri havalandırken, 38’de ise Aleksic’in attığı golde asist yaptı ve ev sahibi ekip 2-0’a ulaştı. Bir anda iki farklı geriye düşen Trabzonspor pozisyonlara gimeye devam ederken, Sosa, Rodallega ve Novak’ın şutlarında Farnolle kalesinde devleşti. Yeni Malatyaspor ikinci yarıda kaldığı yerden devam etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise maç sonrası yaptığı açıklamada, kaybettikleri için son derece üzgün olduklarını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, “İlk yarı içeriye 2-0 yenik girdik ama yine de bizi ümitlendiren bir oyun vardı. Çok pozisyona girmiştik. İkinci yarı sahaya maçı çevirebileceğimiz umuduyla çıktık ama devrenin hemen başında yediğimiz iki gol bizi oyun olarak da moral olarak da geriye itti” diye konuştu. Skorun kendileri için çok ağır olduğunu belirten Karaman, “Futbolun içerisinde her şey var ama bizim tarzımızdaki takımların kabul edebileceği, kolay kolay hazmedebileceği bir sonuç değil o yüzden çok üzgünüm. Özrümüzü kabul etsinler” ifadelerini kullandı.