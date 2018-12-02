Trabzonspor Kulübünün olağan kongresi
Trabzonspor Kulübünün 74. genel kurulunun ikinci günü oy verme işlemiyle başladı.02 Aralık 2018 Pazar 11:09
Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağan kongrede mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, tek aday olarak seçime girdi.
Genel kurulda 7 bin 102 üyenin oy verme hakkı bulunurken, üyeler 15 sandıkta oy kullanıyor.
Üyeler, tek listenin yer alması nedeniyle genel kurula ilk saatlerde fazla ilgi göstermedi.
Kongrede bordo-mavili kulübün 51 yıllık tarihindeki 46. yönetim kurulu seçilecek, yeni yönetim 3 yıllığına göreve getirilecek.
Genel kurulda oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.
- Ağaoğlu'nun listesi
Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde şu isimler yer alıyor:
Asil üyeler: Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman, Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, Haluk Şahin, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven, Sertaç Güven.
Yedek üyeler: Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer, İbrahim Şahinkaya.
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