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Trabzonspor Kulübü borçlarını yapılandırdı

28 Haziran 2019 Cuma 19:41
Trabzonspor Kulübü borçlarını yapılandırdı


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, finansal borçların yapılandırılması ile ilgili bilgilendirmede bulunularak, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

Türkiye Bankalar Birliği, futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesi amacıyla kulüpler ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 19:41
  1. Futbol
  2. Trabzonspor
  3. Türkiye Bankalar Birliği

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