Trabzonspor kafilesi Trabzon’a döndü
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenerek önemli avantaj sağlayan Trabzonspor, kente döndü.23 Ağustos 2019 Cuma 08:30
Bordo-mavililer, karşılaşmanın ardından Atina'dan ayrılarak yaklaşık 2,5 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı.
İstanbul'a dönmeyen Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da kafileyle Trabzon'a geldi.
Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla Süper Lig'de hafta sonu Yeni Malatyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
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