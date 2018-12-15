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Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

- Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu:"(Beşiktaş maçı) İnşallah sporun ruhuna, futbolun güzelliğine yakışır bir maç olur"

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:37
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Burak Yılmaz ile Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bulunduğu takımda, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Mustafa Akbaş ile sakatlığı süren Juraj Kucka kafilede yer almadı.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yolculuk öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçının önemini vurguladı.

Her maçın önemli ve zor olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Yani diğer maçlar nasıl önem arz ediyorsa, aynı zorluk derecesinde olan bir maç ama her şeye rağmen almak zorunda olduğumuz bir maç. İnşallah sporun ruhuna, futbolun güzelliğine yakışır bir maç olur. İyi futbol olur, hani skordan zevk alamayanlar, en azından seyrettikleri futboldan zevk alırlar. Kazanan da inşallah biz oluruz." dedi.

Ağaoğlu, bir gazetecinin, karşılaşma için skor tahminini sorması üzerine, "Ben öyle şeyler yapmayayım ama maçtan sonra söylerim skoru." ifadesini kullandı.

Bordo-mavili takımın İstanbul kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Arda Akbulut, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Zeki Yavru, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Ogenyi Onazi, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega.

Vodafone Park'taki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:37
  1. Ahmet Ağaoğlu
  2. Spor Toto Süper Lig
  3. SÜPER LİG
  4. Trabzon
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