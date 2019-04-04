Trabzonspor, Jan Durica'ya 400 bin avro ödeyecek - TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Jan Durica'ya 400 bin avro ödemesine karar verdi



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübünün eski futbolcusu Jan Durica'ya 400 bin avro ödemesini kararlaştırdı. TFF Tahkim Kurulundan yapılan açıklamada, Durica ile Trabzonspor arasındaki uyuşmazlığa ilişkin kararını incelediği ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun bu konuda daha önce aldığı kararın kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, davacı Slovak futbolcu Jan Durica'nın alacak talebinin kabulü ile 400 bin avro tutarlı alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar verildiği kaydedildi.

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