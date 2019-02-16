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Trabzonspor İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer oldu

Trabzonspor Kulübü’nün yeni tüzüğünde yer alan 52.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:41
Trabzonspor İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer oldu

Trabzonspor Kulübü’nün yeni tüzüğünde yer alan 52. madde gereği ’İstişare Kurulu’ oluşturmak için bir araya gelen kurul üyeleri 3 ismi belirledi. Yapılan oylama sonucunda başkan Özkan Sümer, başkanvekili Erol Tuna ve genel sekreter Kenan Atalay oldu.


Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu geçtiğimiz hafta Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere eski başkanlarla birlikte eski asbaşkanlara davet yazısı göndermişti. Bu davet yazısı doğrultusunda Ziyabey Tesisleri’ndeki Divan Başkanlık Kurulu’nda bugün Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, eski başkan ve asbaşkanlar ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat 30 dakika süren Kurulun ilk toplantısında toplantıya katılan isimler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir genel sekreter olmak üzere 3 üyeden oluşacak ‘İstişare Kurulu’nun isimleri belirlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda kurul başkanlığına Özkan Sümer, başkanvekilliğine Erol Tuna ve genel sekreterlik görevine ise Kenan Atalay getirildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:41
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