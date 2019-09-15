Trabzonspor ile Gençlerbirliği berabere kaldı Süper Lig'in 4. hafta maçında Trabzonspor, iki kez öne geçtiği maçta Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Sturridge maçta ilk kez süre aldı.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig 4. hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sonuçlandı. Trabzonspor'un gollerini 17. dakikada Filip Novak ve 57. dakikada Alexander Sörloth(penaltı) attı. Gençlerbirliği'nin sayıları ise 44. dakikada Bogdan Stancu'dan ve 84. dakikada Stephane Sessegnon'dan geldi. Trabzonspor'un yeni transferi Daniel Sturridge yedek başladığı maçta 71. dakikada oyuna girdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor 4. maçında 3. kez berabere kalıp puanını 6'ya çıkardı. Gençlerbirliği ise 4 hafta sonunda puanla tanıştı. Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

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