Trabzonspor ile anlaşma sağlandı! Burak Yılmaz Beşiktaş'ta
Bu sezon gol yollarında sorunlar yaşayan Beşiktaş, Burak Yılmaz transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağladı.02 Ocak 2019 Çarşamba 22:05
Siyah-beyazlıların Burak Yılmaz ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme üzerinde anlaştığı kaydedildi.
950 bin euro bonservis bedeli ödenecek
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Trabzonspor ile sözleşmesi devam eden oyuncunun transferi için 950 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
Burak Yılmaz 2,5 milyon euro kazanacak
Öte yandan yıldız futbolcunun bonuslarla birlikte yıllık 2,5 milyon euro ücret kazanacağı belirtildi.
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