Trabzonspor ile anlaşma sağlandı! Burak Yılmaz Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlıların Burak Yılmaz ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme üzerinde anlaştığı kaydedildi.

950 bin euro bonservis bedeli ödenecek

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Trabzonspor ile sözleşmesi devam eden oyuncunun transferi için 950 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Burak Yılmaz 2,5 milyon euro kazanacak

Öte yandan yıldız futbolcunun bonuslarla birlikte yıllık 2,5 milyon euro ücret kazanacağı belirtildi.