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Trabzonspor ile Akhisarspor 14. randevuda

Trabzonspor ile Akhisarspor yarın oynanacak karşılaşma ile 14.

08 Mart 2019 Cuma 11:19
Trabzonspor ile Akhisarspor 14. randevuda

Trabzonspor ile Akhisarspor yarın oynanacak karşılaşma ile 14. kez birbirlerine rakip olacak.


İki takım arasında geride kalan 13 maçta bordo-mavililerin 5 galibiyeti bulunurken, Ege temsilcisi de 5 kez kazandı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor’un 21 golüne, Akhisarspor 23 golle karşılık verdi. Bu sezonun ilk yarısında Manisa’da oynanan maçı bordo-mavililer 3-1 kazanmıştı.



Trabzon’daki maçlar


İki takım arasında Trabzon’da oynanan maçlarda ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bordo-mavililer rakibi karşısında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü.



Süper Lig’in en fazla şut çeken takımı Trabzonspor


Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de en fazla isabetli şut çeken takım oldu. Bordo-mavililer 133 isabetli şut istatistiği ile bu alanda ön planda yer alırken, takımın en fazla şut çeken ismi ise 37 şutla Hugo Rodallega oldu.



Duran toplara dikkat


Trabzonspor’un bu sezon eksik olan yönlerinin başında ise duran toplar geliyor. Bordo-mavililer duran top organizasyonlarından kalesinde 15 gol gördü. Teknik Direktör Ünal Karaman, antrenmanlarda bu eksikliği gidermek için çalışıyor.


Trabzonspor ile Akhisarspor yarın saat 16.00’da Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yapacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil yapacak.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:19
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