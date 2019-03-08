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Trabzonspor ile Akhisarspor 14. kez karşı karşıya geliyor

Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 14. kez karşı karşıya gelecek.

08 Mart 2019 Cuma 10:17
Trabzonspor ile Akhisarspor 14. kez karşı karşıya geliyor

 Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 14. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 13 maçta iki takım da 5'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 21 golüne, Akhisarspor 23 golle karşılık verdi.

 

- Trabzon'da da denge

 

İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmada rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Oynanan 6 karşılaşmada taraflar 2'şer kez sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.

Ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:17
  1. Manisa
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