Trabzonspor ile Akhisarspor 14. kez karşı karşıya geliyor Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 14. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 14. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 13 maçta iki takım da 5'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 21 golüne, Akhisarspor 23 golle karşılık verdi. - Trabzon'da da denge İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmada rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Oynanan 6 karşılaşmada taraflar 2'şer kez sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 13 gol gördü. Ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.