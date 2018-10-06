Trabzonspor ile Akhisarspor 13. randevuya çıkıyor

İki takım arasında geride kalan 12 maçta bordo-mavililer 4 galibiyet alabildi. Rekabette Ege temsilcisi 5 kazanırken, 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor’un 18 golüne, Akhisarspor 22 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynan maçlarda Akhisarspor, Trabzonspor’u deplasmanda 6-1 yenerken, bordo-mavililer ise Manisa’da rakibini 3-1’le geçti.

MANİSA’DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçın ikisinde sahadan galibiyetle ayrılabildi. Manisa’da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma da beraberlikle bitti. Bordo-mavililer bu maçlarda 11 gol yedi, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.