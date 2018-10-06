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Trabzonspor ile Akhisarspor 13. randevuya çıkıyor

Trabzonspor ile Akhisarspor Süper Lig’in 8. haftasındaki maçla 13. kez karşı karşıya gelecek.

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:34
Trabzonspor ile Akhisarspor 13. randevuya çıkıyor

İki takım arasında geride kalan 12 maçta bordo-mavililer 4 galibiyet alabildi. Rekabette Ege temsilcisi 5 kazanırken, 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor’un 18 golüne, Akhisarspor 22 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynan maçlarda Akhisarspor, Trabzonspor’u deplasmanda 6-1 yenerken, bordo-mavililer ise Manisa’da rakibini 3-1’le geçti. 

MANİSA’DAKİ MAÇLAR 
Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçın ikisinde sahadan galibiyetle ayrılabildi. Manisa’da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma da beraberlikle bitti. Bordo-mavililer bu maçlarda 11 gol yedi, rakip fileleri 6 kez havalandırdı. 

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 11:34
  1. Trabzon
  2. Manisa
  3. trabzonspor
  4. maç

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