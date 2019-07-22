Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor.

Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grup taktiksel çalışmalar yaparken ikinci grup toparlanma antrenmanı gerçekleştirdi.

Bordo-mavililerAvusturya kampının ilk hazırlık maçını bu akşam Macaristan 2. Lig ekiplerinden Haladas Szombathely ile oynayacak. Sportplatz Grein TSV Stadyumu’nda oynanacak müsabaka yerel saatle 18.00’de başlayacak.

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