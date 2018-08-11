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Trabzonspor haberleri doğruladı! Genç yıldız İspanya yolcusu

Süper Lig'in Karadeniz ekibi Trabzonspor, genç yıldız Yusuf Yazıcı ile Real Sociedad'ın ilgilendiğini doğruladı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:53
Trabzonspor haberleri doğruladı! Genç yıldız İspanya yolcusu

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'ya 13 milyon Euro'luk (96 milyon TL) teklif yaptı. Karadeniz temsilcisi, İspanyol ekibiyle ciddi bir şekilde pazarlıklara başlarken, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da görüşmeleri doğruladı.

21 yaşındaki futbolcuyu, 15 milyon Euro'dan (111 milyon TL) aşağı bir rakama satmayacaklarını vurgulayan Hacısalihoğlu, "Bu rakamı verirlerse de kesin satacağız diye bir şey yok. Öyle bir durumda yönetim olarak görüşeceğiz. Yerine transfer gerekir mi, gerekmez mi gibi sorulara cevap vereceğiz" dedi.

"BU RAKAMLARA ALIŞIK DEĞİLİZ"

Benzer tekliflerin Abdülkadir Ömür için de geldiğini belirten Hacısalihoğlu, "Abdülkadir için Benfica'yla aynı şeyler yaşandı. Benfica'da kendi elindeki oyuncuları takas olarak önerdi ve bu bizim tercih ettiğimiz bir şey değildi. Önerilen rakamlar ve teklifler hakikaten Türkiye'de kulüplerin alışık olmadığı rakamlar. Üstelik bu oyuncular yaş olarak ümit milli takımı seviyesinde. Bu rakamların önerilmesi çok mutlu edici hadiseler" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:53
  1. Real Sociedad
  2. İspanya La Liga
  3. Trabzonspor
  4. Yusuf Yazıcı
  5. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu
  6. Abdülkadir Ömür

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