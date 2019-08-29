Trabzonspor gruplara adını yazdırdı!
Trabzonspor, 3-1'in rövanşında AEK'ya evinde 2-0 mağlup olmasına rağmen adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.29 Ağustos 2019 Perşembe 22:45
Trabzonspor ile AEK, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçı Yunanistan temsilcisi AEK 2-0 kazandı ancak Atina'daki ilk maçı 3-1 kazanan Trabzonspor, turu geçen ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdıran taraf oldu.
AEK'nın gollerini 24. dakikada Marko Livaja ve 29. dakikada penaltıdan Petros Mantalos attı.
AEK'da 90+3'te Helder Lopes doğrudan kırmızı kart gördü.
İlk yarı çok etkisiz bir futbol oynayan ve turu zora Trabzonspor, ikinci yarı pozisyonlar bulsa da skoru değiştiremedi.
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