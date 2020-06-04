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Spor

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-04 22:56:31 -
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Takım, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.


- Şanlıurfasporlu futbolcu için başsağlığı mesajı


Öte yandan bordo-mavili kulüp, vefat eden Şanlıurfaspor'un altyapı futbolcusu Müslüm Akdağ için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şanlıurfaspor'un altyapı futbolcusu Müslüm Akdağ'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Şanlıurfaspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

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