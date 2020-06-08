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Spor

Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:34:46 -
Trabzonspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerin teknik direktörü Hüseyin Çimşir, rakibi karşısında sahaya süreceği ilk 11’i de belirlemeye çalışıyor.


Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde hız ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Sörloth’un ardından takım kaptanı Jose Sosa’nın da takımla birlikte çalışmalara devam etmesi moralleri yükseltti.


Rekabetin üst düzeyde olduğu Trabzonspor’da genç teknik adamı da tatlı bir sıkıntı sardı. Çimşir, performanslarından memnun olduğu oyuncular arasında en iyilerini rakip karşısına çıkarmak için teknik ekiple birlikte sıkı bir çalışma yürütüyor.


Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.

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