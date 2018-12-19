Trabzonspor gol oldu yağdı!
Karadeniz ekibi Trabzonspor, 2-2'nin rövanşında konuk ettiği Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı.19 Aralık 2018 Çarşamba 22:25
Medical Park Stadı'nda oynanan maçta Trabzonspor'a 5-0'lık galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Batuhan Artarslan, 17 ve 35. dakikalarda Caleb Ekuban, 52. dakikada Vahid Amiri ve 79. dakikada Abdülkadir Parmak attı.
Bu sonuçla Trabzonspor adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Günün sonuçları ve tur atlayan takımlar
Van BBSK 2-2 Boluspor (Bolu turladı)
Etimesgut Bld. 2-0 Yeni Malatyaspor (Yeni Malatya turladı)
Kahramanmaraşspor 2-1 Alanyaspor (Alanyaspor turladı
Kasımpaşa 4-1 Menemen Belediyespor (Kasımpaşa turladı)
Kayserispor 4-1 Altay (Kayserispor turladı)
Trabzonspor 5-0 Sivas Belediyespor (Trabzonspor turladı)
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