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Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Futbolseverler Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak 4. hafta mücadelesine gözlerini çevirdi. Peki, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

12 Eylül 2019 Perşembe 08:49
Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Futbolseverler Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak 4. hafta mücadelesine gözlerini çevirdi. Peki, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’di heyecan 4. hafta mücadelesi ile devam edecek. Zorlu mücadele hakkında tüm detaylar haberimizde gizli…

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 15 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Trabzonspor Gençlerbirliği maçı beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı biletleri ne kadar?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: 

Batı Alt VIP Tribün 375 TL

Batı Alt VIP Tribün 325 TL

Batı Alt VIP Tribün 225 TL

Batı Alt VIP Tribün 150 TL

Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 70 TL

Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 60 TL

Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 50 TL

Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 08:49
  1. Trabzonspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Trabzonspor Gençlerbirliği maçı biletleri ne kadar?
  3. Trabzonsporlu taraftarlar
  4. Gençlerbirliği
  5. Süper Lig

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