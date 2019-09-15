Trabzonspor Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? CANLI MAÇ SKORU: 2-2 Dk.17 Novak, Dk.57 A. Sørloth / Dk.44 Stancu, Dk.84 Sessegnon MAÇTAN DAKİKALAR 10. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, penaltı noktası gerisinde Sosa'nın sert şutunda kaleci Ertaç Özbilir, topu üsten kornere gönderdi. 17. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Pereira'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumdaki Novak, kafa vuruşuyla topu kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluşturdu: 1-0 27. dakikada Sessegnon'un pasında, soldan ceza alanına giren Sio'nun karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu. 28. dakikada Sio'nun ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi. 32. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ertaç Özbilir topu kontrol etti. 44. dakikada Gençlerbirliği, beraberliği sağladı. Sio'nun pasında ceza alanı içinde Stancu, gelişine yerden bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. 54. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Ertaç Özbir güçlükle topu uzaklaştırdı. 55. dakikada Ahmet Oğuz, ceza alanı sol tarafında Nwakaeme'yi düşürünce karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 57. dakikada Sörloth, kullandığı penaltı atışında kaleci Ertaç Özbilir'in ters köşesinden topu filelere göndererek takımını tekrar öne geçirdi: 2-1 76. dakikada Diallo'nun pasında, yakın mesafeden Ayite'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi. 79. dakikada Sturridge'nin şık pasında ceza alanına giren Sörloth'un yerden vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir topa sahip oldu. 84. dakikada Gençlerbirliği, tekrar beraberliği yakaladı. Candeias, soldan ceza alanına girerek topu arka direkteki Sessegnon'un önüne çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2 90. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest atışta, barajı geçen top direğin az farkla yanından auta gitti. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Trabzonspor Gençlerbirliği Stat: Medical Park Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Fernandes (Dk. 44 Hüseyin Türkmen), Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak (Dk. 86 Fıratcan Üzüm), Nwakaeme, Avdijaj (Dk. 70 Sturridge), Sörloth Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio (Dk. 83 Seuntjens), Toure, Polomat, Baiano, Berat Özdemir (Dk. 70 Diallo), Stancu (Dk. 70 Ayite), Sessegnon, Candeias, Sio Goller: Dk. 17 Novak, Dk. 57 Sörloth (penaltıdan) (Trabzonspor), Dk. 44 Stancu, Dk. 84 Sessegnon (Gençlerbirliği) Sarı kartlar: Dk. 30 Polomat, Dk. 45 Berat Özdemir (Gençlerbirliği) Dk. 59 Novak, Dk. 63 Hosseini (Trabzonspor)

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