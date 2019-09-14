Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı



TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların taktiksel çalışma yaptığı belirtildi. Açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da izlediği antrenmanın ardından futbolcuların kampa girdiği kaydedildi.



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