Trabzonspor Gençlerbirliği maçı 11'leri
Trabzonspor ile Gençlerbirliği saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. İşte, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı 11'leri15 Eylül 2019 Pazar 19:24
Trabzonspor ile Gençlerbirliği saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. İşte, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı 11'leri
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İşte, zorlu mücadelenin ilk 11'leri
Trabzonspor'un ilk 11'i
UĞURCAN ÇAKIR
SEYEDMAJID HOSSEINI
DONISI AVDIJAJ
JOSE ERNESTO SOSA
ANTHONY NNADUZOR NWAKAEME
ALEXANDER SORLOTH
JOHN OBI MIKEL
IVANILDO JORGE MENDES FERNANDES
JOAO PEDRO DA SILVA PEREIRA
ABDULKADİR PARMAK
FILIP NOVAK
Gençlerbirliği'nin ilk 11'i
ERTAÇ ÖZBİR
AHMET OĞUZ
BERAT AYBERK ÖZDEMİR
FABRICIO SANTOS DE JESUS
SORİN BOGDAN STANCU
STEPHANE SESSEGNON
GIOVANNI-GUY YANN SIO
ZARGO TOURE
DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
FLAVIO DA SILVA RAMOS
PIERRE YVES NICOLAS POLOMAT
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