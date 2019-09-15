Trabzonspor Gençlerbirliği maçı 11'leri Trabzonspor ile Gençlerbirliği saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. İşte, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı 11'leri

Trabzonspor ile Gençlerbirliği saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. İşte, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı 11'leri Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İşte, zorlu mücadelenin ilk 11'leri Trabzonspor'un ilk 11'i UĞURCAN ÇAKIR SEYEDMAJID HOSSEINI DONISI AVDIJAJ JOSE ERNESTO SOSA ANTHONY NNADUZOR NWAKAEME ALEXANDER SORLOTH JOHN OBI MIKEL IVANILDO JORGE MENDES FERNANDES JOAO PEDRO DA SILVA PEREIRA ABDULKADİR PARMAK FILIP NOVAK Gençlerbirliği'nin ilk 11'i ERTAÇ ÖZBİR AHMET OĞUZ BERAT AYBERK ÖZDEMİR FABRICIO SANTOS DE JESUS SORİN BOGDAN STANCU STEPHANE SESSEGNON GIOVANNI-GUY YANN SIO ZARGO TOURE DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS FLAVIO DA SILVA RAMOS PIERRE YVES NICOLAS POLOMAT

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