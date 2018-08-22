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Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme

Burak Yılmaz'ın menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiği, ancak sarı kırmızılı kulübe maliyetinin fazla geldiği iddia edildi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:59
Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor tarafından Çin’in Beijing Guoan takımından 3.5 milyon Euro’ya transfer edilen ve yıllık kazancı da 4 milyon Euro’ya ulaşan oyuncu bordo-mavili takımda maliyeti sebebiyle düşünülmezken menajerler tarafından Galatasaray’a önerildiği ortaya çıktı. 

GALATASARAY'DAN OLUMSUZ YANIT

33 yaşındaki oyuncu için Galatasaray’ın kapısını çalan menajerler Burak Yılmaz için yıllık 2.5 milyon Euro isterken bu ücretin fazlalığı sonrasında Galatasaray olumsuz yanıt verdi. Trabzonspor’un da oyuncu için talep edeceği bonservis miktarı ile birlikte maliyetin daha da artacak olması bu transferin önüne engel olarak çıktı.

Yılmaz, 4 sezon formasını giydiği Galatasaray’da iki kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. (Vatan)

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:59
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